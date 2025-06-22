Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 8 мая

По состоянию на 17:21 мск биткойн снижался на 3,5% и находился на уровне $99,975 тыс.
К 17:25 мск биткойн ускорил снижение и находился на отметке в $99,582 тыс. (-3,8%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».