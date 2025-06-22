Спад или «мягкая посадка»: экономика борется с рецессией

Тем не менее, хотя кредит и крайне важен для экономики, один только его спад в российских условиях говорить о рецессии не может. Если говорить о бизнесе, то он часто развивается либо за счет разнообразных льготных кредитов или даже бюджетных средств, либо за счет собственных денег. Что касается граждан, то они за счет роста доходов на протяжении двух лет подряд аккумулировали на своих счетах колоссальные средства и могут увеличивать потребительские расходы, даже не залезая в долги. Российская экономика в целом менее зависима от заемных средств чем, например, американская. Сокращение кредитования — существенный, но не исчерпывающий сигнал.