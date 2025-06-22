Самая скупая женщина в истории. Видео

Хетти Грин, родившаяся в 1834 году в Массачусетсе, США, прославилась гениальными инвестициями и бережливостью, граничащей с безумием. Получив наследство, она скупала обесцененные облигации, инвестировала в железные дороги и банки, уходила от налогов и даже подделала завещание тетушки.
К моменту банковского кризиса 1907 года она была так богата, что одолжила городу Нью-Йорку 1 миллион долларов — под проценты, разумеется.
О ее скупости слагали легенды: она питалась холодной овсянкой, ездила только на общественном транспорте и всегда носила одно и то же старое черное платье и вуаль, скрывающую лицо.
По разным оценкам, к моменту смерти в 1916 году состояние Хетти составляло 100−200 миллионов долларов. Если переводить в современные цифры — это около 2 миллиардов. Но бессмысленное накопительство не принесло счастья ни ей, ни ее наследникам, растратившим богатство вскоре после ее кончины.