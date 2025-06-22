Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото

«Вложение в золото — это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно», — отметил Остапкович.