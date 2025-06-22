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Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вложение в золото стоит рассматривать как сохранение своих сбережений, получить большой доход от него вряд ли получится. Об этом агентству «Прайм» рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Источник: © РИА Новости

По его словам, золото — волатильный финансовый инструмент. Цены на него могут как расти, так и незначительно снижаться.

«Вложение в золото — это не депозит, который обязательно вернется вам с хорошими процентами. Этот актив нужно рассматривать как сохранение своих вложений, но далеко не как наращивание своего богатства. Это безрисковый актив, с которым вы практически никогда не проиграете. Но и выиграть с ним тоже достаточно сложно», — отметил Остапкович.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что при продаже золота придется заплатить комиссию.

Решение о вложении в золото каждый должен принимать сам. Но в целом желающим инвестировать в активы эксперт посоветовал не вкладывать в золото абсолютно все средства. Достаточно вложить в золото 30%, а остальную сумму — в депозиты, ценные бумаги и другие активы.

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