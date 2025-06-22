Россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном подогрел спрос на золото, которое участники рынка рассматривают как актив-убежище. При этом он отметил, что другие металлы несколько просели в цене.