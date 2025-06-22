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Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

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Источник: © РИА Новости

По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в “добропорядочности” перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — рассказала Бочкина.

В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.

Чтобы избежать проблем, Бочкина порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.

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