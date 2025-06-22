Россиянам перечислили льготы, доступные семьям с детьми в поездах

Акция РЖД «Большая семья» позволяет родителям с тремя и более детьми, где младший из детей не достиг возраста 18 лет, получить скидку в размере 15% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования. Она распространяется на поездки всей семьей и на каждого ее члена отдельно. При этом чтобы воспользоваться акцией, все пассажиры должны иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД бонус».