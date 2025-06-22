Россиянам перечислили льготы, доступные семьям с детьми в поездах

Скидки в зависимости от возраста ребенка
РЖД предоставляет скидки на детей в зависимости от их возраста. Выделим три основные возрастные группы.
Дети в возрасте до 5 лет. В данном случае на ребенка можно оформить бесплатный билет (билет без места), если он будет ехать в сопровождении взрослого и не займет отдельное место. Если же без места не обойтись, то стоимость билета составит 35% от стоимости взрослого билета в вагонах СВ, купе, плацкартных и общих.
Родителям следует учитывать, что один взрослый может взять в поездку только одного ребенка в возрасте до 5 лет без отдельного места. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 5 лет, то на него можно оформить бесплатный билет, если ребенок не занимает отдельное место.
Дети в возрасте до 10 лет. В этом случае билет можно купить со скидкой 65%. Детский тариф распространяется на вагоны СВ, купе, плацкарты и сидячие. Ребенок должен ехать в сопровождении взрослого, за исключением случаев, когда он едет в качестве учащегося для посещения общеобразовательных учреждений.
Дети в возрасте от 10 до 18 лет. В 2025 году РЖД начали предоставлять для детей данной категории скидку на билеты в размере 50%. Она доступна для проезда:
- в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования (кроме скоростных, которые курсируют по территории РФ, и вагонов второго и третьего классов);
- в двухэтажных вагонах с четырехместными купе, при этом стоимость билета составит 50% от цены проезда взрослого в плацкартном вагоне).
Особые правила. Для некоторых классов вагонов и поездов установлены особые правила проезда несовершеннолетних. Так, в вагонах класса «Люкс» возможен бесплатный проезд одного ребенка в возрасте до 5 лет и одного ребенка в возрасте до 10 лет вне зависимости от количества проезжающих взрослых (кроме вагонов в поездах «Ласточка» и «Сапсан»).
В поездах «Ласточка» действуют следующие детские тарифы:
- «Детский» со скидкой от 65% до 70% (для детей в возрасте до 10 лет);
- Junior со скидкой 30% (для лиц в возрасте от 10 лет до 21 года).
В поездах «Сапсан» действуют:
- «Детский» тариф со скидкой 70% (для детей в возрасте до 10 лет);
- тариф Junior со скидкой 30% (для лиц в возрасте от 10 лет до 21 года).
Школьные скидки
РЖД реализует межрегиональный образовательный проект для школьных групп, который называется «Уроки с путешествием». В рамках него дети могут ездить бесплатно на туристических поездах из Нижнего Новгорода в Волгоград и из Волгограда в Нижний Новгород. В пути дети проходят познавательные и обучающие занятия, а также участвуют в экскурсионных программах.
С 1 июня по 31 августа 2025 года школьники в возрасте от 10 до 17 лет включительно могут приобрести в рамках акции «Ура каникулы! Фиксированные тарифы для детей Россия — Белоруссия» билеты со скидкой на следующие поезда между курортами Краснодарского края и Минском:
- № 302/302 Минск — Адлер (в том числе прицепная группа вагонов Гомель — Адлер);
- № 149/150 Самара — Минск (в том числе беспересадочная группа вагонов Нижний Новгород — Минск);
- № 490/489 Минск — Анапа (в том числе прицепная группа вагонов Гомель — Анапа, беспересадочная группа вагонов Минск — Минеральные Воды).
Максимальная скидка по сравнению со стоимостью взрослого тарифа составляет до 32%. При этом размер скидки зависит от загрузки поезда и количества дней до отправления при покупке билета.
В поездах «Ласточка» действует «Школьный» тариф со скидкой 50%. В поездах «Ласточка» и «Сапсан» есть тариф «Школьный групповой». Этот специальный тарифный план предусмотрен для проезда организованных групп школьников в возрасте от 10 до 18 лет при наличии справки из образовательного учреждения.
Семейные скидки
Акция РЖД «Большая семья» позволяет родителям с тремя и более детьми, где младший из детей не достиг возраста 18 лет, получить скидку в размере 15% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования. Она распространяется на поездки всей семьей и на каждого ее члена отдельно. При этом чтобы воспользоваться акцией, все пассажиры должны иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД бонус».
Отметим, что с 23 июня 2025 года участники акции могут в приоритетном порядке бронировать билеты на поезда южных направлений, в том числе которые ходят к побережью Черного моря и в Кавказские Минеральные Воды.
РЖД продлили на 2025 год акцию «Путешествуй с детьми». Она действует при покупке билетов в купейные вагоны поездов, отправляющихся с 13 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
В рамках акции взрослые пассажиры, которые путешествуют с детьми в возрасте до 18 лет, могут приобрести билеты со скидкой в размере 15%. Для этого нужно в одном заказе (до четырех билетов) оформить билет на ребенка в возрасте до 18 лет и его сопровождающих.
Скидки для детей с инвалидностью
В 2025 году ребенку с инвалидностью и сопровождающему его лицу положены следующие льготы при покупке билетов на поезда дальнего следования:
- бесплатный проезд к месту лечения и обратно по территории РФ. Для получения льготы требуется специальный талон, который предоставляют отделения Социального фонда России.
- скидка детям-инвалидам по программе лояльности «РЖД Бонус» в размере 50% на места в вагоне СВ и на места в купейном вагоне. При этом потребуется предъявить паспорт или свидетельство о рождении и документ подтверждающий инвалидность.
В высокоскоростных поездах действует скидка до 40% на специализированные места для инвалидов (за исключением туристских маршрутов).
Как купить ребенку билет со скидкой онлайн
Наиболее удобным способом покупки билетов является их приобретение на официальном сайте или в приложении РЖД.
В зависимости от вида льготы семьям с детьми потребуются следующие документы:
- свидетельство о рождении либо паспорт ребенка;
- удостоверение многодетной семьи, в том числе электронное, для участников акции «Большая семья»;
- справка об инвалидности, талон от СФР.
Для совершения покупки следует зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или в приложении РЖД. После нажатия кнопки «Добавить пассажира» по каждому лицу, на которое оформляется скидка, следует выбрать «Льготный» в строке «Вид билета». При покупке билета на ребенка в возрасте до 5 лет без места, при регистрации билета взрослого следует поставить галочку в специальной строке.
Отметим, что возможность выбора льготного билета на сайте и в приложении РЖД появляется после того как будет подгружена информация о пассажире его документы. Сервис сам подскажет, что требуется сделать в каждом конкретном случае.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.