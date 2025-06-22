Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 июля

Она отметила, что некоторые продукты показали тенденцию к снижению, тогда как другие остаются стабильными или даже слегка выросли в цене.
«Куриные яйца продолжают демонстрировать устойчивое падение цен. Согласно сообщениям различных торговых сетей, цена упала значительно — примерно на четверть по сравнению с маем 2025 года. Среднерыночная оптовая цена составляет около 72 ₽/десяток, а розничная цена колеблется в пределах 100 ₽», — рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что летняя динамика цен на свежие овощи остается разнонаправленной. Так, картошка, лук и капуста подешевели на 1,7−5,2%, огурцы и помидоры — на 18,9−23,5%. Несмотря на общее снижение, многие виды овощей, такие как свекла, морковь, огурцы и яблоки, снова начали незначительно расти в цене.
Цены на импортные фрукты, включая бананы, показывают стабилизацию или умеренное снижение. Уровень цен зависит от нескольких факторов, включая обменные курсы валют, транспортные расходы и внутренние условия рынка. Если курс рубля укрепляется или логистические затраты снижаются, это способствует стабильности или небольшому снижению цен на импортные товары. Летний период часто характеризуется меньшими колебаниями цен на тропические фрукты, такие как бананы, поскольку поставки становятся регулярными и объемными.
В ценообразовании молочной продукции значимых изменений пока не отмечено, добавила Люза Байгузина. Стоимость молока, сыра и сливочного масла остается стабильной или демонстрирует небольшие колебания вверх-вниз.
Экономист спрогнозировала, что средние цены на мясо в июле 2025 года будут находиться на высоком уровне, что связано с общим экономическим положением и структурными изменениями в производстве и сбыте мясной продукции. Ожидается некоторая стабилизация цен на свежее мясо и дальнейшее подорожание обработанных мясных продуктов и полуфабрикатов.
«Таким образом, июль 2025 года обещает продолжение мягкой инфляции и стабилизации цен на большинство ключевых продуктов питания. В целом, цены опустятся на 5−8%. Отдельные исключения возможны лишь в краткосрочной перспективе и зависят от специфики региона или типа товара», — подытожила эксперт.
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