Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 июля

Она подчеркнула, что летняя динамика цен на свежие овощи остается разнонаправленной. Так, картошка, лук и капуста подешевели на 1,7−5,2%, огурцы и помидоры — на 18,9−23,5%. Несмотря на общее снижение, многие виды овощей, такие как свекла, морковь, огурцы и яблоки, снова начали незначительно расти в цене.