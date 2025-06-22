Инвесторы спрогнозировали скачок цен на нефть после ударов США по Ирану

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил об ударах, инвесторы ожидали, что вмешательство Вашингтона наиболее вероятно приведет к распродаже акций. Спрос на доллар и другие активы-убежища, по их прогнозам, должен вырасти после начала торгов.