Финансист рассказал россиянам, как инвестировать без потерь в 2025 году

«Фиксация доходности по депозитам и облигациям, пока ставки на пике. Валютная защита через замещающие облигации или DeFi-продукты в USDT. Гибкость и ликвидность. Чем больше часть капитала “заморожена” на долгий срок, тем выше риски при резком изменении ситуации. Настоящая диверсификация. Не только между акциями и облигациями, но и по валютам, эмитентам, регуляторной среде и уровню риска. Такой подход помогает сбалансировать портфель даже в условиях нестабильности и сохраняет возможность гибко реагировать на события», — рассказал он.