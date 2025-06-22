Эксперты рассказали, обложат ли пенсии россиян налогом

Сразу скажем: никто из официальных лиц не ратует за то, что их необходимо ввести — пожилые граждане и без того жалуются на недостаточные выплаты. Но дыма без огня не бывает: очевидно, бюджетный дефицит и падение доходов казны «провоцирует» определенные идеи. И вот уже даже депутаты Госдумы вынуждены высказываться по этому поводу и опровергать явно непопулярную инициативу. Дабы расставить все точки над «и», «МК» обратился к мнению экспертов.