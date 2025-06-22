Эксперты рассказали, обложат ли пенсии россиян налогом

Сразу скажем: никто из официальных лиц не ратует за то, что их необходимо ввести — пожилые граждане и без того жалуются на недостаточные выплаты. Но дыма без огня не бывает: очевидно, бюджетный дефицит и падение доходов казны «провоцирует» определенные идеи. И вот уже даже депутаты Госдумы вынуждены высказываться по этому поводу и опровергать явно непопулярную инициативу. Дабы расставить все точки над «и», «МК» обратился к мнению экспертов.
В Налоговом кодексе РФ нет положения о том, чтобы получатели пенсий платили в бюджет НДФЛ. В конечном итоге ветеран, за годы работы на производстве, с лихвой отдал государству все, что причитается по закону. И теперь вправе рассчитывать на спокойную и безмятежную старость.
Да и по данным монетарных властей, все в пенсионным бюджетом относительно стабильно. В минувшем году в Социальный фонд поступило 13,5 триллионов рублей. 6 триллионов составляют страховые взносы, остальное — трансфер из федерального бюджета. Все как всегда и ничто не предвещает опасности.
Но есть тут одно «но». Всем известно, что дефицит бюджета в нынешнем году будет заметно выше, чем прогнозировался ранее, он увеличился с 0,5 до 1,7% ВВП. Доходная часть снижается, а расходная, наоборот, увеличивается. Где взять средства на латание федеральной казны, на реализацию социальных программ?
На Фонд национального благосостояния можно особо не рассчитывать, его ликвидная часть существенно сократилась и до конца года может вообще обнулиться…
Эксперты, которые нас убеждают в том, что пенсионеры могут спать спокойно и никто к ним в карман не залезет, тем не менее, делают грубые прикидки. Как обеднеет ветеран, если с пенсии ему придется платить налог хотя бы 10%?
Итак, в России около 42,5 миллиона пенсионеров, на начало 2025 года страховая пенсия по старости составляла в среднем 23449 рублей в месяц. Если с этой суммы «отщипнуть» 10-ю часть в пользу бюджета, то пожилые граждане потеряют примерно 2,5 тысячи рублей. Деньги для них весьма существенные.
Между тем, во многих странах мира пенсии считаются таким же доходом, как и зарплата. И с них удерживаются проценты. Например, в Эстонии установлена верхняя граница государственной пенсии — 192 евро в месяц. Если пожилой гражданин получает больше этой суммы, то с излишка в казну платит подоходный.
Примерно такая же схема действует и в некоторых других странах, в том числе, европейских. Разница только в размере пенсии и в установленных процентах отчислений.
Может ли такой порядок пустить корни в нашей стране? Логика простая. Если во многих странах мира пенсионеры продолжают поддерживать государство «рублем», то почему этот опыт не использовать в России?
Доцент кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что в жизни может быть всякое, но вот именно этого быть не может.
— Пенсия является социальной выплатой, — поясняет она. — Это не доход, а заработанные средства пенсионера, с которых он раньше уплатил налоги. Да, есть некоторые страны, где с пенсий взимают налог — там действуют разные пенсионные системы, которые состоят из разных частей. Государственной и накопительной, корпоративной от работодателей. Вот, с этой части могут удерживаться налоги.
Когда в Китае зарождалась пенсионная система, их представители приезжали в Россию за опытом, я вела семинары. Они интересовались — взимают ли у нас с пенсий налоги? Нет, конечно, Россия — социальное государство, социальные пособия у нас тоже не облагаются никакими налогами.
Такого же мнения придерживается и доктор экономических наук Алексей Зубец.
— Все эти разговоры и дискуссии — полная ерунда, — говорит он. — Пенсия не считается доходом, потому подоходным налогом она облагаться не может. Это не заработок человека от какой-то деятельности, а деньги, которые он заработал в предшествующий период и с которых платил налоги. Здесь нет самого предмета налогообложения.