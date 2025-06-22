Эксперт рассказала, как рубль отреагирует на дорогую нефть

Она напомнила, что утром в пятницу котировки доллара США на межбанковском рынке находились около 78,0−78,5 рубля, незначительно отклоняясь от уровней в первые недели июня. Биржевой курс юаня стабилизировался около 10,9 рубля.
Цены на нефть, отметила эксперт, в течение прошедшей недели оставались на повышенном уровне, достигнутом после резкого обострения ирано-израильского конфликта. Котировки Brent перешли в диапазон 70−80 долларов за баррель. после пребывания около 65 долларов за баррель в апреле и мае.
Однако рубль не возобновил укрепление. По мнению Натальи Ващелюк, это связано с тем, что участники рынка могли воспринять рост цен на нефть как временный. Она также допустила, что продажи валюты определяются операционными потребностями экспортеров, и при текущих низких значениях валютного курса компании не готовы наращивать предложение валюты.
«Тогда не исключено, что нового витка укрепления рубля не случится даже при сохранении высоких цен на нефть более длительное время. В любом случае запаздывание в реакции рубля на изменение цен на нефть может составлять 2−3 месяца, поэтому пока рано делать выводы об итоговом влиянии роста нефтяных цен на российский валютный рынок», — сказала она.
Ослаблению рубля на горизонте в несколько месяцев может способствовать снижение рублевых процентных ставок, добавила специалист. Уменьшение ставок по вкладам ускорилось после июньского решения Банка России о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. В первую декаду июня средняя максимальная ставка по вкладам достигла 18,87%, что близко к уровням конца сентября 2024 года, когда ключевая ставка составляла 19%.
Аналитик не исключила, что индикатор продолжит снижаться в ближайшие недели в ожидании дальнейших шагов в изменении ключевой ставки Банком России.
«В июле ключевая ставка может быть снижена на 1−2 п.п. в зависимости от выходящих данных. К концу года ключевая ставка может достигнуть 16%», — пояснила она.
Как отметила Наталья Ващелюк, при ключевой ставке в 14−16% все более вероятен разворот в сберегательных, потребительских и инвестиционных решениях населения и компаний. Поэтому при достижении данных уровней Банк России, скорее всего, будет снижать ключевую ставку более осторожно и с длительными паузами между решениями.
Эксперт подчеркнула, что последовательное снижение ключевой ставки, исчерпание действия разовых факторов, возможный пересмотр ожиданий по геополитике и валютному курсу могут привести к ослаблению рубля к уровням выше 100 рублей/долл. на годовом горизонте.
«На предстоящей неделе курс доллара может остаться в коридоре 77−80 рублей, юаня — в интервале 10,7−11,1 рубля», — заключила аналитик.
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