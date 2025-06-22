Эксперт рассказала, как рубль отреагирует на дорогую нефть

«Тогда не исключено, что нового витка укрепления рубля не случится даже при сохранении высоких цен на нефть более длительное время. В любом случае запаздывание в реакции рубля на изменение цен на нефть может составлять 2−3 месяца, поэтому пока рано делать выводы об итоговом влиянии роста нефтяных цен на российский валютный рынок», — сказала она.