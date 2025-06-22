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Эксперт назвал главный шок от перекрытия Ормузского пролива

Самым главным шоком от перекрытия Тегераном Ормузского пролива станет трехзначный ценник на нефть и гигантские цены на газ, исчисляемые в тысячах долларов за тысячу кубов, заявил в воскресенье в беседе с Финансами Mail эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
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Источник: Getty Images

После удара США по ядерным объектам Ирана власти второй страны заявили о возможном перекрытии Ормузского пролива, который является транспортным коридором как для нефти, так и для СПГ (Катар практически весь свой газ транспортирует по этой артерии).

Как отметил эксперт, скачок нефтяных котировок мы увидим уже завтра, на открытии торгов.

«Это может быть и 80 долларов за баррель, и 90 долларов», — прогнозирует он.

Но пока, подчеркнул он, удары США по ядерным объектам Ирана — не гарантия полного перекрытия пролива. «Иран ранее сдерживало то, что в случае перекрытия пролива США вмешаются в конфликт с Израилем. Сейчас, после ударов, его сдерживает то, что США нанесли удары по ядерным объектам, но не трогали ни военные, ни нефтяные объекты. Не было предпринято попыток свергнуть режим или уничтожить духовного лидера», — добавил Юшков.

Еще один фактор, который говорит против перекрытия пролива, это то, что Тегеран не сможет и свою нефть продавать на внешние рынки. А это — 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Если угроза перекрытия пролива реализуется, то сырьевые рынки будут испытывать шок и мы можем увидеть гиганский рост цен на энергоносители.

Не только Игорь Юшков, но и другие аналитики энергетического сектора считают, что перекрытие пролива — наиболее экстремальный сценарий. Если Ормузский пролив перекроют, это означает остановку судоходства. А по этой транспортной артерии поставляется порядка 20% объема мировой нефти.

Рынок газа будет испытывать не меньшие трудности: здесь цены могут начать расти в геометрической прогрессии, до нескольких тысяч долларов за тысячу кубов. Ведь если пролив перекроют, то внутри него будет заперт еще и весь СПГ из Катара.

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