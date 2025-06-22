Эксперт назвал главный шок от перекрытия Ормузского пролива

Но пока, подчеркнул он, удары США по ядерным объектам Ирана — не гарантия полного перекрытия пролива. «Иран ранее сдерживало то, что в случае перекрытия пролива США вмешаются в конфликт с Израилем. Сейчас, после ударов, его сдерживает то, что США нанесли удары по ядерным объектам, но не трогали ни военные, ни нефтяные объекты. Не было предпринято попыток свергнуть режим или уничтожить духовного лидера», — добавил Юшков.