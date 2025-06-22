Безбарьерная сфера: новые иностранные инвесторы смогут выводить вложенные в РФ средства

— Но есть два «но». Во-первых, как это будет оформлено. Коснется оно старых инвесторов или распространится только на новых? Каковы будут условия вывода средств? Во-вторых, российский рынок достаточно большой. Но приход средств от иностранных инвесторов недружественных стран будет после стабилизации внешнеполитической ситуации? Или будет проходить неофициально (как с покупкой Mars складской недвижимости)? Что касается иностранных инвесторов дружественных стран, то у них и сейчас нет никаких ограничений, — заметил он.