Безбарьерная сфера: новые иностранные инвесторы смогут выводить вложенные в РФ средства

Минфин и Банк России разработали инициативу, согласно которой новые иностранные инвесторы смогут выводить средства, которые они будут инвестировать в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом такая мера коснется даже представителей недружественных стран. Как это решение отразится на инвестиционном рынке России и какой объем средств получится привлечь — в материале «Известий».
Изменение атмосферы
Решение теоретически повысит несомненно привлекательность иностранных инвестиций, рассказал «Известиям» заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
— Но есть два «но». Во-первых, как это будет оформлено. Коснется оно старых инвесторов или распространится только на новых? Каковы будут условия вывода средств? Во-вторых, российский рынок достаточно большой. Но приход средств от иностранных инвесторов недружественных стран будет после стабилизации внешнеполитической ситуации? Или будет проходить неофициально (как с покупкой Mars складской недвижимости)? Что касается иностранных инвесторов дружественных стран, то у них и сейчас нет никаких ограничений, — заметил он.
Решение в целом верное, так как потоки капиталов должны быть более-менее свободными, тогда это обеспечит приток иностранных инвестиций в страну, согласился в беседе с «Известиями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его мнению, свободное перемещение капитала важно для российского фондового рынка, а без иностранных инвесторов быстрое удвоение финансового рынка выглядит нереалистичным.
— Инвесторы откажутся работать на российском фондовом рынке, если не смогут выводить прибыль. Примечательно, что, по расчетам НРА, в период с высокой долей иностранных инвестиций на российском фондовом рынке наблюдались самые высокие доходы на этом рынке, — подчеркнул он. — Вопреки страшилкам, что иностранные инвесторы будут «вымывать» всю прибыль из рынка за счет больших масштабов деятельности и технологическому преимуществу — это оказалось не так. Все участники фондового рынка преуспели.
После ухода иностранных инвесторов с российского фондового рынка доходности снизились и «обыграть» индекс стало намного труднее. Расширение «пирога», как оказалось, способствует обогащению всех участников. Что касается прямых инвестиций, то инвесторам безусловно необходим свободный вывод дивидендов. Бороться же с внезапным исходом инвесторов надо другим путем — согласовывать лишь те проекты, которые действительно ведут к передаче технологий и оседанию существенной доли доходов в России.
Перспективы рынка
При прочих равных подобное решение должно благоприятно сказаться на инвестиционном рынке и инвестиционном климате России по двум причинам, заявил «Известиям» доцент кафедры «Финансы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Дмитрий Бородин.
— Во-первых, гарантии обеспечат привлечение зарубежных инвесторов и приход новых денег на фондовый рынок, а следовательно — увеличение ликвидности нашего рынка, что всегда улучшает его привлекательность и эффективность. Выгоду от роста ликвидности получат все участники, включая отечественных инвесторов (им становится проще продавать свои активы), так и эмитентов (больше спрос на новые выпуски ценных бумаг), — подтвердил эксперт.
Во-вторых, по его мнению, такое изменение законодательства является сигналом для всех инвесторов о том, что рынок следует по пути либерализации, снижения барьеров для входа и выхода, а это повышает его инвестиционную привлекательность.
— Первое время результат может быть незначительным, потому что иностранные инвесторы будут тщательно изучать законодательство и оценивать риски выхода на российский рынок. Поэтому я бы не был слишком оптимистичен, что мы сразу же сможем существенно увеличить объем средств, — уверен Дмитрий Бородин. — Потенциал такого решения огромный, это может быть кратный эффект относительно текущих объемов торгов и капитала, но мы его увидим не сразу.
Сейчас сложно говорить о возможных объемах средств, которые получится привлечь при принятии данной меры, подтвердил «Известиям» доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. На его взгляд, учитывая негативную геополитическую ситуацию и давление со стороны западных стран, даже если есть инвесторы в недружественных странах — они не будут афишировать и распространять информацию о своем интересе. При этом и с российской стороны никто не будет эти сведения раскрывать, опять же, имея в виду защиту интересов такого рода инвесторов.
— Эти изменения направлены на поддержку инвестиционного климата, насколько это возможно в текущей ситуации. Российские власти пытаются демонстрировать, что российский рынок остается открытым для инвесторов, вне зависимости от того, из какой они страны. Об этом уже неоднократно заявляли представители власти, в том числе президент России: против бизнеса никто ничего не имеет, и все всё прекрасно понимают, — отметил эксперт.
Какого-то серьезного влияния на инвестиционный рынок решение Минфина и ЦБ не окажет, сказал «Известиям» доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов. На привлечение инвестиций в страну гораздо в большей степени влияет уровень неопределенности, который сейчас в России крайне высок.
— Конечно, данная мера, чисто теоретически, должна способствовать привлечению инвестиций, но в практической плоскости она вряд ли будет действенной, — подчеркнул эксперт.
«Известия» направили запрос в Центробанк и Минфин, но на момент публикации ответы получены не были.