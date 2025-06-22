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АТОР: Спрос на отдых в Крыму вырос на 40%

Этим летом спрос туристов на отдых в Крыму увеличился на 40% в сравнении с летом 2024 года. Об этом ТАСС на ПМЭФ рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Источник: Reuters

«Прорывной в этом году Крым — по оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%», — заявила она.

Также в число лидеров спроса на внутреннем рынке входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

При этом многие регионы, хотя и не вошли в топ-5, однако относительно собственных показателей в 2024 году они тоже бьют рекорды. Речь идет о Калининградской области, Карелии, Мурманской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

«Количество отдыхающих в этих регионах увеличится этим летом оценочно от плюс 5 до 20%», — добавила Ломидзе.

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