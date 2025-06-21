Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка

При этом Воробьев отметил, что в регионе Требования жителей — это справедливое требование. Все понимаем прекрасно, и в парламенте сегодня большие дискуссии по поводу того, что должен быть порядок, согласитесь. И мы, безусловно, чувствуем этот запрос и стараемся делать всё, чтобы и строились отдельные места для проживания на тех же самых логистических комплексах. Ужесточаем регистрацию, учет этот проект у нас вместе с Москвой. И биометрические данные, которые сегодня стали обязательными, нормы, они, безусловно, внесут дополнительную лепту в безопасность, в контроль. Так делают во всем мире, и мы очень заинтересованы в том, чтобы здесь не было сколько-нибудь беспокойств по этому поводу.