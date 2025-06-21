В России начнут выпускать исламские токены

«Блокчейн может стать такой площадкой, которая позволит более активное взаимодействие с исламскими странами. Я смотрю на эту историю с оптимизмом», — сообщил депутат.
По его словам, общий объем привлеченных средств по исламскому банкингу за три года эксперимента пока невелик — около 4 млрд рублей, что объясняется длительной адаптацией к новым правилам и бюрократическими процедурами. Основная активность пришлась на последний год эксперимента, когда большинство участников завершили регистрацию.
«Однако у этого эксперимента есть потенциал, поэтому его просят продлить еще на три года. Мы примем законопроект в июле. Мы рассчитываем, что объем средств, которые будут задействованы в этом проекте, увеличится до 1 трлн рублей», — добавил Анатолий Аксаков.