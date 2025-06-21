В России начнут выпускать исламские токены

«Однако у этого эксперимента есть потенциал, поэтому его просят продлить еще на три года. Мы примем законопроект в июле. Мы рассчитываем, что объем средств, которые будут задействованы в этом проекте, увеличится до 1 трлн рублей», — добавил Анатолий Аксаков.