Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 21 июня

Максимальную ставку на данный момент предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых при минимальном взносе от 10 тысяч рублей на три месяца для новых клиентов. По завершении срока ставка составит 19,7%. При размещении суммы от 3 млн рублей ставка в этом же банке составит 19% годовых.