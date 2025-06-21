Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 21 июня

6 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых. Это привело к коррекции процентных ставок по депозитам на внутреннем финансовом рынке. В ответ на решения регулятора ряд кредитных организаций оперативно обновили условия размещения вкладов.
Максимальную ставку на данный момент предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых при минимальном взносе от 10 тысяч рублей на три месяца для новых клиентов. По завершении срока ставка составит 19,7%. При размещении суммы от 3 млн рублей ставка в этом же банке составит 19% годовых.
Среди других предложений — вклад от Авто Финанс Банка с доходностью 20,8% годовых, минимальная сумма размещения составляет 250 тысяч рублей.
МБ Рус Банк установил ставку на уровне 19% годовых при минимальном вложении от 500 тысяч рублей. В то же время открыть вклад под 19% годовых возможно в банке Уральский финансовый дом, разместив аналогичную сумму.
Банки «Пойдем» и ДОМ.РФ предлагают доходность 18,7% годовых для сумм от 300 тысяч рублей в первом случае и от 10 тысяч рублей — во втором.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».