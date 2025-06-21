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Сечин: падение цен на нефть в мире начало отражаться на крупных игроках отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Снижение цен на нефть не позволяет многим крупным мировым нефтяным компаниям сохранять уровень выплаты дивидендов и выкупа акций, оно уже начало отражаться на крупных игроках, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергопанели в рамках Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Помимо интереса государств, необходимо учитывать и интересы акционеров. Низкие цены на нефть в текущем периоде не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций», — сказал он. Сечин привел оценку экспертов Rystad Energy, согласно которой, если крупные международные нефтяники сохранят выплаты акционерам, то уже в текущем году им придется практически полностью отказаться от инвестиций либо значительно нарастить долг.

«Падение цен уже начало отражаться на крупных игроках. Так, BP и Chevron сократят объем выкупа акций почти на 60% и 30% соответственно, а Aramco приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды», — сказал глава «Роснефти».

Он добавил, что многим странам-производителям для балансировки бюджета также необходима цена нефти значительно выше текущих уровней: для Саудовской Аравии, например, она должна быть выше $90 за баррель.

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