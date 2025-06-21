Сечин: падение цен на нефть в мире начало отражаться на крупных игроках отрасли

«Помимо интереса государств, необходимо учитывать и интересы акционеров. Низкие цены на нефть в текущем периоде не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций», — сказал он. Сечин привел оценку экспертов Rystad Energy, согласно которой, если крупные международные нефтяники сохранят выплаты акционерам, то уже в текущем году им придется практически полностью отказаться от инвестиций либо значительно нарастить долг.