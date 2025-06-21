Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии

НПФ предлагают индивидуальные пенсионные планы (ИПП), корпоративные пенсионные программы (КПП) и программы долгосрочных сбережений (ПДС).
Как пояснил Денисов, если в 35 лет начать ежемесячно откладывать по программе долгосрочных сбережений по три тысячи рублей, то выплаты можно начать получать уже в 50 лет.
«Накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства», — указал эксперт.
Если оформить срочную выплату, то можно получать по 19 тысяч рублей ежемесячно в течение десяти лет. Если участник выберет пожизненные выплаты, то будет получать по 6000 рублей в месяц.