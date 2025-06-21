Метелев: тушенка войдет в список разрешенных для фудшеринга продуктов

«В конечном тексте законопроекта [о фудшеринге] остался закрытый перечень продуктов, в частности это фрукты, овощи, макароны, хлеб, детское питание, питание для больных диабетом. Мы туда предлагаем добавить тушенку, сахар и подсолнечное масло. Это те продукты, которые нескоропортящиеся ни в коем случае, то есть это нормальные, пригодные продукты питания, которые предлагается передавать на благотворительность для раздачи нуждающимся людям через специализированные организации, фонды по определенным правилам», — сказал Метелев.