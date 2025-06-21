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Метелев: тушенка войдет в список разрешенных для фудшеринга продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Тушенка, сахар и подсолнечное масло войдут в список продуктов для фудшеринга, разрешенных законопроектом о бесплатной передаче магазинами продуктов нуждающимся. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

«В конечном тексте законопроекта [о фудшеринге] остался закрытый перечень продуктов, в частности это фрукты, овощи, макароны, хлеб, детское питание, питание для больных диабетом. Мы туда предлагаем добавить тушенку, сахар и подсолнечное масло. Это те продукты, которые нескоропортящиеся ни в коем случае, то есть это нормальные, пригодные продукты питания, которые предлагается передавать на благотворительность для раздачи нуждающимся людям через специализированные организации, фонды по определенным правилам», — сказал Метелев.

Как ранее отметил депутат, законопроектом предлагается освободить от уплаты НДС предпринимателей, передающих продукты благотворительным организациям для дальнейшей раздачи нуждающимся. Он добавил, что совместно с правительством РФ была проработана система безопасности и контроля фудшеринга, льготой смогут пользоваться только компании и социально ориентированные НКО из спецреестра. За нарушение требований к безопасности пищевых продуктов будут предусмотрены административные штрафы, сказал председатель комитета.

«Важнейший законопроект. Миллионы людей смогут получить помощь благодаря ему. Я очень надеюсь, что с 1 января 2026 года он уже заработает», — подчеркнул Метелев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.

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