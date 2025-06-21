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ФАС: аэропорты должны обеспечить людей водой бесплатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены», — сказал он.

Шаскольский добавил, что ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения.

«УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта, — указал Шаскольский. — Если там будут нарушения, мы будем применять меры. Но для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть».