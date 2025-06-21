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Bloomberg описал стратегию торговли нефтью Ирана на фоне войны с Израилем

Иран наращивает нефтяной экспорт на фоне конфликта с Израилем, на острове Харк полностью заполнены нефтехранилища. При этом танкеры в целях безопасности держатся подальше от острова.

Источник: AP 2024

Иран наращивает экспорт нефти на фоне конфликта с Израилем, утверждает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки нефтехранилищ.

Агентство проанализировало кадры с острова Харк в Персидском заливе — там расположены нефтяные резервуары с плавающими крышами. На снимках от 11 июня, за два дня до начала израильской операции, видно, что хранилища заполнены не полностью — крыши значительно ниже верхней кромки. Спустя неделю — другая картина: крыши почти на уровне краев.

Рост запасов нефти в хранилищах на этом острове и в целом иранского экспорта подтвердил и соучредитель проекта TankerTrackers.com, который отслеживает незаконную торговлю нефтью, Самир Мадани. По данным проекта, за пять дней начиная с 13 июня экспорт составил в среднем 2,33 млн барр. в день — это на 44% выше среднегодового показателя до 14 июня.

Ссылаясь на отчет S&P Global Commodity Insights за 2024 год, Bloomberg пишет, что на Харке может храниться около 28 млн барр. нефти.

Также агентство пишет, что танкеры стараются быть подальше от острова и приближаются туда только для погрузки. На снимках от 11 июня видно много танкеров, стоящих близ Харка, а на снимках за 17-е — ни одного.

Нападение Израиля на Иран спровоцировало рост цен на нефть — например, в ночь первых атак марка Brent подскочила в цене более чем на 6%, до $73,56 за баррель. 20 июня цена была на уровне примерно $76 за баррель.

Российский вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о возможных последствиях эскалации между Израилем и Ираном для нефтяной отрасли, отметил, что рынок не следует пугать прогнозами о каких-либо ситуациях, это может стать лишним «триггером», на который он может «чутко среагировать».

Об ударах Израиля по иранским нефтяным объектам не сообщалось — атакам подвергаются ядерные и военные цели.

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