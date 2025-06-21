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Бизнесмен Мордашов рассказал об ошибке стоимостью в $7 млрд

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов заявил, что самую большую ошибку в бизнесе допустил в начале 2000-х годов, когда компания активно приобретала зарубежные металлургические активы. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: Reuters

В 2008 году наступил кризис, и многие активы за рубежом оказались неэффективными. По словам господина Мордашова, эта ошибка обошлась компании в $7 млрд. Этот опыт научил руководство «Северстали» и «Севергрупп» проявлять осторожность в бизнесе, особенно при покупке активов.

«Вот когда какая-то мода пошла, и все так делают, и ты думаешь, елки-палки, ну как-то все делают, а я чего-то нет, а вдруг я отстану», — добавил он. Осторожность помогла компании встретить текущий экономический спад без долгов.

«Северсталь» — горно-металлургическая компания. Алексей Мордашов — ее основной бенефициар (77,03% акций). Производственные активы компании сконцентрированы в России. Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2024 году сократилась на 22%, до 149,55 млрд рублей.

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