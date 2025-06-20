В России оценили новый порядок начисления отпускных

«Представьте себе, что вы ведете активный образ жизни, занимаетесь спортом, боретесь с излишним весом, и как итог, не болеете и не берете больничный. А вашему коллеге все, что касается его здоровья, все равно, ведь даже если он будет болеть, больничный выплатят, а работу в его отсутствие выполнят другие сотрудники. Вы оба уходите в отпуск и получаете одинаковые отпускные. И что вы предпочтете — болеть и получать те же отпускные или заботиться о своем здоровье, работать и получать более высокие отпускные, так как отпуска рассчитываются исходя из сумм, выплаченных за работу, а не за работу и плюс больничные?» — отметил Мехтиев.