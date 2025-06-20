В ЦБ рассказали, как не стать жертвой теневого бизнеса при покупке криптовалюты

Аналогичные риски возникают и при выводе средств на банковскую карту из нелегальных онлайн-казино. Пользователь считает поступление денежных средств выигрышем, однако на практике номер его карты передается третьим лицам, в частности — покупателям наркотических средств, и деньги переводят именно они. В этом случае игрок, сам того не подозревая, становится участником расчетов, связанных с приобретением наркотиков. ЦБ призывает граждан проявлять бдительность и использовать только легальные финансовые инструменты и площадки.