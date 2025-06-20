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В ЦБ рассказали, как не стать жертвой теневого бизнеса при покупке криптовалюты

Банк России зафиксировал рост популярности схем расчетов, активно применяемых теневым бизнесом в интернете — нелегальными криптообменниками, онлайн-казино и другими противозаконными площадками.

«крипты».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает официальный телеграм регулятора, с целью сокрытия незаконных платежей организаторы таких сервисов напрямую связывают между собой граждан — потребителей нелегальных услуг и лиц, причастных к противоправной деятельности. В результате граждане, часто не подозревая об этом, могут стать участниками финансовых операций с преступниками.

При попытке приобретения криптовалюты через нелегальные обменные платформы организаторы подбирают по объему совпадающие заявки от продавцов, которые, в ряде случаев, могут быть связаны с финансированием терроризма или другой преступной деятельности. В подобных схемах обменник предлагает покупателю перевести фиатные средства непосредственно на карту продавца. Такая последовательность действий увеличивает риск вовлечения граждан в процессы финансирования противоправных структур.

Аналогичные риски возникают и при выводе средств на банковскую карту из нелегальных онлайн-казино. Пользователь считает поступление денежных средств выигрышем, однако на практике номер его карты передается третьим лицам, в частности — покупателям наркотических средств, и деньги переводят именно они. В этом случае игрок, сам того не подозревая, становится участником расчетов, связанных с приобретением наркотиков. ЦБ призывает граждан проявлять бдительность и использовать только легальные финансовые инструменты и площадки.

«Любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое — что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок», — подчеркивает регулятор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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