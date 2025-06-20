Силуанов: бюджет России в текущих условиях «штормит серьезно»

«В этих условиях шторм идеальный. И в бюджете то же самое, штормит серьезно. Тем не менее, по налогам мы обсуждали и договорились, что базово налоги не трогаем, потому что это инструмент предсказуемости нашей политики», — сказал он.
Министр подчеркнул в комментарии телеканалу «Россия-24», что между бюджетной и денежно-кредитной политикой (ДКП) есть элемент дискоординации. Он призвал сделать так, чтобы эти элементы были скоординированы.
«Теперь вопрос, как и что делать дальше. С точки зрения Минфина, мы должны очень четко смотреть за бюджетным направлением и делать так, чтобы бюджет и денежно-кредитная политика были скоординированы и связаны между собой. <…> Поэтому нам нужно очень выверено сейчас подготовить бюджет на следующую трехлетку. Отслеживать вопросы влияния бюджета на ценовые индикаторы, влияние бюджетного импульса в целом на денежно-кредитную политику. Поэтому наша задача сейчас очень четко подойти к бюджетному планированию на следующую трехлетку», — рассказал глава финансового ведомства.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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