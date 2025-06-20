Силуанов: бюджет России в текущих условиях «штормит серьезно»

«Теперь вопрос, как и что делать дальше. С точки зрения Минфина, мы должны очень четко смотреть за бюджетным направлением и делать так, чтобы бюджет и денежно-кредитная политика были скоординированы и связаны между собой. <…> Поэтому нам нужно очень выверено сейчас подготовить бюджет на следующую трехлетку. Отслеживать вопросы влияния бюджета на ценовые индикаторы, влияние бюджетного импульса в целом на денежно-кредитную политику. Поэтому наша задача сейчас очень четко подойти к бюджетному планированию на следующую трехлетку», — рассказал глава финансового ведомства.