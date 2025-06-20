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Путин призвал сделать массовым использование цифрового рубля

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости массового внедрения цифрового рубля среди граждан и предприятий.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Глава государства поручил правительству и Центробанку ускорить проведение необходимых процедур и определить сроки перехода на использование этого цифрового инструмента.

«Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что соответствующий пилотный проект реализуется уже почти в течение двух лет.

«Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг», — подытожил он.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20 000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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