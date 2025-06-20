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Путин: представления о российской экономике как о сырьевой устарели

Представления о российской экономике как о сырьевой явно устарели, заявил президент России Владимир Путин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Глава государства 20 июня выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое», — сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что вклад сырьевой составляющей в динамику российской экономики перестал быть определяющим.

«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м почти 5 — 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — пояснил глава государства.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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