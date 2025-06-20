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Путин о положении российской экономики: слухи о моей смерти преувеличены

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума прокомментировал слухи о том, что спецоперация на Украине «убила» экономику страны. В своем выступлении он привел цитату американского писателя Марка Твена.

Источник: РИА "Новости"

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — заявил Путин. По его словам, в случае с российской экономикой ситуация похожая.

Сегодня глава государства отметил, что ВВП России растет ежегодно более чем на 4%, что превышает среднемировые показатели. Так, рост ВВП в 2024 году составил 4,3%, тогда как общемировой рост — около 3,3%. Российская экономика развивается не только благодаря оборонно-промышленному комплексу, но и другим ключевым отраслям, включая строительство и финансовый сектор.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему ВВП. Рост экономики, убежден он, не связан с экспортом сырья. Важнейшей задачей экономики РФ в 2025 году Владимир Путин назвал переход к сбалансированному росту, чтобы избежать рисков стагнации или рецессии.

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