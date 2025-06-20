Потери немецкого автопрома от пошлин США в апреле оценили в €500 млн

Администрация США с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.