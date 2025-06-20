Потери немецкого автопрома от пошлин США в апреле оценили в €500 млн

«Мы приблизительно подсчитали, что в апреле для германских производителей в экспортных сделках с США могли возникнуть дополнительные расходы на сумму примерно полмиллиарда евро», — сказала она, напомнив, что в мае еще добавились и пошлины на автозапчасти.
Мюллер обратила внимание на важность автопрома ФРГ для американской экономики. «Наши автопроизводители и поставщики дают работу примерно 140 тыс. жителей в США, произвели только там в 2024 году свыше 840 тыс. автомобилей, из которых экспортируются около половины», — сообщила она.
Администрация США с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.