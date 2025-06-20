«Пешком до Геленджика не дойдешь»: Бизнесмены назвали желаемую ставку ЦБ

Могу поразмышлять, какой уровень ставки нужен экономике на самом деле. ЦБ максимально повысил процентную ставку, чтобы снизить уровень инфляции. Классический, понятный, очень правильный инструмент. Сейчас недельная инфляция, наблюдаемая нами, составляет 0,03% — это значит, что если мы уберем начало года, где инфляция была еще инерционно высокая, то сейчас инфляция уже скорее находится в целевом диапазоне Центробанка — порядка 4% [годовых]. Это значит, что реальная ставка — разница между ключевой ставкой и инфляцией — 16%, это огромнейшие деньги. С таким большим дифференциалом, с такой большой разницей, конечно, все инвесторы и люди с капиталом выбирают депозиты. Лучший вариант, не надо ходить на рынок ценных бумаг, придумывать сложные инструменты, тем более вкладываться в производство. Можно просто держать деньги на депозитах. Если мы сюда добавим укрепляющийся рубль, то мы получим доходность в долларах более 20%. У меня сейчас такие доходности. Поэтому в этих условиях мотивов и стимулов для инвесторов развивать новое производство, развивать промышленность их нет. При этом ставка до сих пор высокая в банках, и основной принцип, что маржа по EBITDA должна отбивать ставку, тогда имеет смысл делать бизнес. 12−15% — это та ставка, при которой, я думаю, может начаться оживление именно развития экономики, инвестиционного кредитования. Это чистая ставка, без учета субсидирования, программ помощи.