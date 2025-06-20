Накопительная модель: высокие депозиты мешают продажам машин

— Действительно, от тотального приобретения подержанных «японцев» с правым рулем Дальний Восток постепенно переходит на новые машины. Все чаще там продаются и отечественные модели, и в последнее время «китайцы». И если по последним это связано в основном с введением определенных ограничений и запретов на импорт машин из Японии, то интерес к отечественным моделям во многом обусловлен более выгодными для этого региона условиями (скидка 25% против 20% в других регионах, возможность приобретения машины семьям даже с одним ребенком с такой же скидкой 25% против 10%-ной скидки для семей с двумя и более детьми в остальных регионах страны) программ льготного автокредитования, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.