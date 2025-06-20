Накопительная модель: высокие депозиты мешают продажам машин

Из почти полутора сотен автобрендов, представленных в России, львиная доля продаж машин приходится всего на несколько компаний. Снижение спроса на автомобили происходит неравномерно: в регионах, где традиционно пользовались повышенным спросом модели с пробегом, отмечается постепенный рост интереса к новым авто. В значительной степени продажи автомобилей тормозятся высокими стоками депозитов. Эти и другие тенденции авторынка обсудили на форуме «MarketAuto — 2025». Подробности — в материале «Известий».
Пятеро и остальные
Из более чем 130 автомобильных брендов, которые в настоящее время представлены на российском рынке, около 80% продаваемых новых машин принадлежит пяти группам автопроизводителей. Об этом в рамках форума «MarketAuto — 2025» заявил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В эту пятерку входят АвтоВАЗ, Chery Automobile, GWM Company, Geely Holding и Changan Automobile, уточнил он. Речь идет о всех суббрендах, входящих в тот или иной холдинг, подчеркнул эксперт.
— Самая «плодородная» — Chery. Каждый пятый новый автомобиль — из этого семейства — 20,3%, — рассказал гендиректор «Автостата».
Сергей Целиков отметил, что из всех автобрендов официально в нашей стране представлены около 40 марок машин, которые либо выпускаются в России, либо поставляются по официальным каналам с прохождением полноценной процедуры сертификации и получением Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). У них есть единый дистрибьютор и развитая сеть дилеров. Остальные ⅔ брендов ввозятся в Россию по альтернативным схемам поставок, подчеркнул он. Кроме того, некоторые марки, вроде Lixiang, Jetta и Mazda, по словам гендиректора «Автостата», находятся «на грани». С одной стороны, у них существуют официальные представительства в нашей стране, с другой — поставки этих моделей ведутся альтернативными путями.
Неравномерное падение
Снижение продаж новых машин началось в ноябре прошлого года, и по результатам пяти месяцев, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, падение составило 26%, отмечают в «Автостате». При этом в зависимости от региона наблюдается различная картина.
Так, в Центральной России и Северо-Западном федеральном округе сокращение продаж новых авто в целом соответствует общей рыночной тенденции. Ниже рынка показывают результаты Урал (-29%), юг страны (-30%) и Сибирь (-31%). Самое большое падение авторынка аналитики «Автостата» по итогам пяти месяцев наблюдают на Северном Кавказе (-34%).
При этом в Приволжском федеральном округе продажи снизились меньше, чем в среднем по стране (на 21%). А самая благоприятная ситуация с продажами новых авто отмечается, как ни странно, на Дальнем Востоке — регионе, где на протяжении многих лет не особо жаловали новые автомобили, предпочитая им подержанные праворульные машины из Японии. Здесь продажи снизились «всего» на 18%, отмечают в «Автостате».
Называть эту тенденцию увеличением спроса на новые машины на Дальнем Востоке пока нельзя, однако тренд на постепенное повышение интереса к ним в этом регионе налицо, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— Действительно, от тотального приобретения подержанных «японцев» с правым рулем Дальний Восток постепенно переходит на новые машины. Все чаще там продаются и отечественные модели, и в последнее время «китайцы». И если по последним это связано в основном с введением определенных ограничений и запретов на импорт машин из Японии, то интерес к отечественным моделям во многом обусловлен более выгодными для этого региона условиями (скидка 25% против 20% в других регионах, возможность приобретения машины семьям даже с одним ребенком с такой же скидкой 25% против 10%-ной скидки для семей с двумя и более детьми в остальных регионах страны) программ льготного автокредитования, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.
С ним согласен партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. Он также считает, что основным фактором, из-за которого продажи новых машин на Дальнем Востоке просели меньше, чем в целом по стране, стали гораздо более выгодные условия правительственной программы стимулирования спроса на авто. Однако на общую картину это не оказывает существенного влияния. Эксперт констатирует: объемы продаж новых машин на Дальнем Востоке все равно гораздо ниже, чем в остальной России.
«Ждуны» на депозитах
Эксперты называют две главные причины, которые тормозят продажи новых автомобилей, — это их дороговизна и высокая ключевая ставка. Причем она, в свою очередь, характеризуется также двумя негативными для рынка факторами. С одной стороны, высокий «ключ» приводит к дороговизне автокредитов, с использованием которых приобретается до половины новых машин. С другой — высокая ставка приводит к росту процентов на вклады в банках, отмечают специалисты.
По словам Сергея Целикова, на рынке появилась новая категория «ждунов» — потенциальных покупателей новых машин, которые откладывают приобретение автомобиля, пытаясь увеличить свои накопления за счет высоких процентов на депозитах.
Россияне постепенно привыкли к тому, что автомобили значительно подорожали — этот фактор уже в меньшей степени сдерживает их от покупки машины, полагает Максим Кадаков. Таким образом, на первый план выходит именно высокая ключевая ставка, отмечает он.
— Ее недавнее снижение кардинально не изменит ситуацию: условия автокредитов по-прежнему просто неподъемные, а депозиты — привлекательны. Потенциальный покупатель не снимает деньги с вклада в банке, ожидая дохода от высоких процентов. Тем самым определенная часть людей рассчитывает «добрать» недостающую сумму на машину, не прибегая к заемным средствам, или впоследствии приобрести модель более высокого класса или уровня оснащения, — объяснил он существующую сейчас модель поведения потенциальных покупателей автомобилей.
Существенное снижение объемов продаж новых машин привело к резкому увеличению среднего срока владения автомобилем, отмечают в «Автостате». По словам Сергея Целикова, основное увеличение этого параметра приходится на наиболее массовые марки машин.
— Понимая, что люди не могут заменить свой автомобиль, они продолжают им пользоваться. За последние три года средний срок владения по моделям массовых глобальных брендов вырос с 6,4 до 7,4 года, — рассказал гендиректор «Автостата».
В свою очередь, рост срока владения машиной приводит в итоге к повышению и без того высокого среднего возраста машин в российским автопарке, отмечают эксперты.