Греф выступил против любых видов монополизации рынка

Греф также отметил высокий уровень развития российского рынка платежных технологий. «Вы ни в одной стране мира не найдете таких совершенных платежных инструментов, которые есть у нас, даже несмотря на то, что лидеры технологического мирового бизнеса ушли из России, Apple Pay там. Мы нашли решения, которые являются ответом на этот вызов. QR — один из них. <…> У нас единственная страна в мире, где есть возможность платить улыбкой», — добавил он.