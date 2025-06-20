Греф выступил против любых видов монополизации рынка

Отвечая на вопрос о возможной монополизации универсальных QR-кодов, он подчеркнул, что считает подобную практику нерациональной и тормозящей развитие технологий. «Монополизация QR ни к чему доброму не приведет, потому что он перестанет развиваться», — заявил Греф.
«Я, конечно, категорический противник монополизации, особенно если эта монополизация пойдет дальше, — продолжил глава банка. — Просто я не верю в то, что какая-то государственная компания, которая не работает в рынке, как НСПК, вдруг начнет заниматься инновациями, таких примеров в мире нет».
Греф также отметил высокий уровень развития российского рынка платежных технологий. «Вы ни в одной стране мира не найдете таких совершенных платежных инструментов, которые есть у нас, даже несмотря на то, что лидеры технологического мирового бизнеса ушли из России, Apple Pay там. Мы нашли решения, которые являются ответом на этот вызов. QR — один из них. <…> У нас единственная страна в мире, где есть возможность платить улыбкой», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20 000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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