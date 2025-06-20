Греф: равновесным является курс в 100 рублей за доллар

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 ₽ за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет. Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками», — рассуждает Герман Греф.