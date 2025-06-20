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Греф: равновесным является курс в 100 рублей за доллар

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ заявил, что нынешнее укрепление курса рубля негативно сказывается на всех экспортных отраслях России.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

С ним солидарен и глава ВТБ Андрей Костин. По мнению Грефа, равновесным можно считать курс выше 100 рублей за доллар.

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 ₽ за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет. Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками», — рассуждает Герман Греф.

Днем ранее на Петербургском экономическом форуме председатель правления ВТБ Андрей Костин также говорил о том, что нынешнее укрепление нацвалюты вредно для российской экономики.

По его мнению, необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. Первый вице-премьер Денис Мантуров, как и Греф, называл оптимальным и для экспортеров, и для импортеров курс на уровне 100 рублей за доллар.

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