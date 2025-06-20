Греф призвал вырываться из туннельного мышления

Так, банкир заявил о необходимости вырываться из туннельного мышления.
«Очень важно, что у нас нет больших разногласий, все в общем одинаково понимают текущие проблемы. Это очень важно. Очевидно, что есть несколько разные точки зрения в силу того, что люди выполняют свои главные задачи, у каждого из органов. Мы все шахтеры, и вот мы все живем в шахтах, и из своей шахты очень тяжело увидеть, что происходит в соседней шахте. И нам надо, конечно, из этого туннельного мышления вырываться», — сказал он.
Кроме того, Греф отметил слова министра финансов России Антона Силуанова в ходе делового завтрака о том, что сейчас есть проблемы с согласованностью макроэкономической политики на уровне государства.
«И сейчас правительство занимается тем, чтобы находить консенсус по таким сложным темам, от которых зависит дальнейшее развитие экономики, мы сумеем вовремя переключиться из одного состояния в другое или нет», — сказал глава Сбербанка.
Говоря о российской экономике, Греф охарактеризовал ситуацию как «идеальный шторм». Речь, по его словам, идет о о высоких ставках в реальном выражении, которые вынуждают бизнес откладывать инвестиции, что в свою очередь несет угрозы для экономического роста, а также о курсе валют.
При этом, отметил глава Сбербанка, никаких признаков рецессии не наблюдаются. Однако переходный момент для смягчения денежно-кредитной политики настал.
«Очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к политике смягчения. И сейчас такой переломный момент. В общем, я думаю, что у всех есть адекватное представление о текущем моменте», — подчеркнул он.
Греф также выразил уверенность, что баланс для снижения инфляции и поддержания роста экономики РФ будет найден.
«Я думаю, что у всех есть адекватное представление о текущем моменте. Каждый отвечает за свою часть макроэкономической политики: ведомства, отвечающие за экономический рост, хотят более быстрого темпа снижения [инфляции], ЦБ опасается из-за высоких инфляционных ожиданий и боится разогреть их. Но в целом, я думаю, что будет найден тот баланс, который позволит пройти очень тонко грань между охлаждением и рецессией», — рассказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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