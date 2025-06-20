Греф призвал вырываться из туннельного мышления

«Очень важно, что у нас нет больших разногласий, все в общем одинаково понимают текущие проблемы. Это очень важно. Очевидно, что есть несколько разные точки зрения в силу того, что люди выполняют свои главные задачи, у каждого из органов. Мы все шахтеры, и вот мы все живем в шахтах, и из своей шахты очень тяжело увидеть, что происходит в соседней шахте. И нам надо, конечно, из этого туннельного мышления вырываться», — сказал он.