Глава владельца Zara заявил об отсутствии условий для возврата в Россию

Газета Financail Times задала бизнесмену вопрос, при каких условиях компания могла бы вновь выйти на российский рынок.
«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас», — ответил он.
Масейрас подчеркнул, что любое решение о возвращении в Россию будет принято только в «более благоприятной геополитической обстановке». Но сейчас, по его словам, условия определенно неподходящие.
Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию активно обсуждаенися на полях Петербургского международного экономического форума. Как отмечал замминистра финансов России Иван Чебесков, заявок на покупки активов от ушедших компаний пока не было.
При этом он, как и ряд других российских чиновников, подчеркнул, что при возвращении компаний будут изучать, как они покидали российский рынок — такое условие ранее поставил президент России Владимир Путин.