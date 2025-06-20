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Глава владельца Zara заявил об отсутствии условий для возврата в Россию

Подходящие условия для возвращения испанской компании Inditex (владеет брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и другими) в Россию отсутствуют, заявил ее генеральный директор Гарсия Масейрас.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Газета Financail Times задала бизнесмену вопрос, при каких условиях компания могла бы вновь выйти на российский рынок.

«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас», — ответил он.

Масейрас подчеркнул, что любое решение о возвращении в Россию будет принято только в «более благоприятной геополитической обстановке». Но сейчас, по его словам, условия определенно неподходящие.

Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию активно обсуждаенися на полях Петербургского международного экономического форума. Как отмечал замминистра финансов России Иван Чебесков, заявок на покупки активов от ушедших компаний пока не было.

При этом он, как и ряд других российских чиновников, подчеркнул, что при возвращении компаний будут изучать, как они покидали российский рынок — такое условие ранее поставил президент России Владимир Путин.