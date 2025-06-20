Эльвира Набиуллина надела белый костюм на ПМЭФ

20 июня в кулуарах форума обсуждают, что выбор Набиуллиной светлого костюма для участия в сессиях можно расценивать как позитивный сигнал.
Образ главы Банка России за многие годы стал дополнительным средством коммуникации. Обычно журналисты на каждом важном событии обращают внимание на брошки Набиуллиной. Однако «говорящим» может быть и костюм.
Напомним, что председатель Банка России последние три года надевала на пресс-конференции по ключевой ставке черные костюмы. Но 6 июня, когда регулятор принял решение понизить ставку до 20% годовых, Набиуллина была в зеленом.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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