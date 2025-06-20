Эксперт объяснил, зачем сдвигать сроки оплаты услуг ЖКХ

«В случае принятия закона в ближайшее время может измениться привычный порядок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: обсуждается возможность сместить установленный законом срок оплаты с десятого на пятнадцатое число следующего месяца. Одновременно предлагается передвинуть дату вручения платежных документов — не до первого, как сейчас, а до пятого числа», — отметил он.
Эксперт уточнил, что оба изменения касаются Жилищного кодекса РФ. Сейчас документом установлено, что плата должна быть внесена до 10-го числа (часть 1 статьи 155). При несоблюдении этого срока автоматически начисляются пени.
«Мотивы понятны: у значительного числа работающих россиян поступление средств происходит позже установленного срока. Это создает техническую проблему — человек не может оплатить вовремя не потому, что не хочет, а потому, что не располагает нужной суммой. Добавленные пять дней решают этот календарный разрыв», — пояснил Бондарь.
Также по его словам, это дает небольшой временной зазор для управляющих компаний, которым нужно успеть корректно рассчитать начисления и оформить квитанции — их тоже предлагают вручать позже.
Таким образом, появляется больше времени на техническую часть процессов — как у плательщиков, так и у получателей. Однако такая мера меняет лишь ритм движения денег, но не саму финансовую нагрузку, добавил он.
«Сами тарифы на ЖКУ остаются неизменными. При этом отсрочка может повлиять на ликвидность тех, кто получает эти средства — поставщиков ресурсов и обслуживающих компаний. Уменьшается окно, в течение которого можно проверить платежи и закрыть внутренние обязательства», — заключил эксперт.
Кроме того, если восприятие нового срока приведет к формированию привычки затягивать оплату до предела, есть риск увеличения просрочек и образования новых долгов, считает он. То есть, инициативу нельзя рассматривать как самостоятельное решение всех проблем в сфере ЖКХ — она имеет смысл лишь при условии одновременного усиления контроля за корректностью начислений, а также при сохранении платежной дисциплины со стороны населения, резюмировал Бондарь.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».