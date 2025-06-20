CNBC: акции производителя Лабубу падают на фоне призывов китайских СМИ к ужесточению регулирования

На фоне этих событий акции Pop Mart, торгующиеся в Гонконге, упали более чем на 5%, продолжив снижение предыдущей сессии, когда потеряли 5,3%, говорится в материале CNBC. Это первое существенное падение с начала мая — с того момента бумаги потеряли более 13% стоимости. При этом с начала года акции компании все еще показывают рост более чем на 160%.