CNBC: акции производителя Лабубу падают на фоне призывов китайских СМИ к ужесточению регулирования

Именно этот формат — когда покупатели приобретают непрозрачные коробки стоимостью от 5 до 10 долларов в надежде получить редкую фигурку и собрать коллекцию — принес Pop Mart первую волну популярности. Однако теперь такой подход вызывает обеспокоенность, особенно в отношении несовершеннолетних.
Как пишет CNBC, в пятницу «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии Китая, опубликовало статью с критикой концепции «слепых» продаж. Хотя Pop Mart напрямую не упоминалась, в материале подчеркивалась необходимость защиты детей и подростков, которые тратят значительные суммы на случайные игрушки.
На фоне этих событий акции Pop Mart, торгующиеся в Гонконге, упали более чем на 5%, продолжив снижение предыдущей сессии, когда потеряли 5,3%, говорится в материале CNBC. Это первое существенное падение с начала мая — с того момента бумаги потеряли более 13% стоимости. При этом с начала года акции компании все еще показывают рост более чем на 160%.
Morgan Stanley в записке, опубликованной в среду вечером, сообщила, что исключает Pop Mart из своего списка приоритетных акций в Китае и Гонконге, заменив её на страховую компанию PICC P\&C.
Инвестиционный банк не уточнил причины исключения акций Pop Mart. При этом еще 10 июня он повысил целевую цену на акции производителя игрушек — с 224 до 302 гонконгских долларов (38,47 доллара) — исходя из ожиданий, что у компании все еще есть потенциал для долгосрочного роста.
«Мы считаем, что рынок уже полностью учел стремительный рост Pop Mart в 2025 году, но не обладает достаточной уверенностью в ее долгосрочных перспективах», — говорится в отчете аналитика по акциям Дастина Вэя и его команды от 10 июня.
«Тем не менее, с учетом высокой оценки компании, мы не ожидаем, что такой уровень опережающего роста сохранится в ближайшие кварталы», — отмечается в том же документе.
В 2021 году общий объем продаж Pop Mart, преимущественно на внутреннем рынке, составил 4,49 млрд юаней (примерно 624,6 млн долларов). В 2024 году одни только зарубежные продажи выросли до 5,1 млрд юаней, что на 373% больше по сравнению с предыдущим годом.