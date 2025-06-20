Банк России раскрыл истину о деньгах

Такое мнение чиновник высказал на на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в целом, если ресурсы ограничены, то предоставление дешевых денег ничего глобально не изменит, кроме динамики цен.
«Потому что важная истина — деньги это не физический ресурс, это инструмент перераспределения, а точнее? Перемещения физических ресурсов экономики. Поэтому здесь простых решений нету, и я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и соответственно обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста», — пояснил Ганган.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».