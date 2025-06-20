Банк России раскрыл истину о деньгах

«Потому что важная истина — деньги это не физический ресурс, это инструмент перераспределения, а точнее? Перемещения физических ресурсов экономики. Поэтому здесь простых решений нету, и я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и соответственно обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста», — пояснил Ганган.