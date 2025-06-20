«Аэрофлот» получит часть МС-21 на два года позже запланированного срока

Отсутствуют у «Аэрофлота» и планы по эксплуатации Ту-214: «Мы их не планируем эксплуатировать. Для нас это не очень эффективно. Мы все-таки делаем фокус на наиболее, скажем так, соответствующей с точки зрения размерности и эксплуатационных характеристик на нашей сети маршрутов самолетов. Использование одного типа — это существенное повышение эффективности в планирование ресурсов, в том числе в подготовку и обучение пилотов и бортпроводников».