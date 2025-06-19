ВТБ: размер сбережений россиян достигнет около 700 трлн рублей

Кроме того, за первые полгода россияне получат около 4 трлн рублей доходов с процентов по вкладам. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2025 год процентные доходы жителей страны по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.