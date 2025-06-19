ВТБ: размер сбережений россиян достигнет около 700 трлн рублей

По словам Брейтенбихера, в первом полугодии 2025 года портфель привлеченных средств физлиц в российских банках вырастет на 6,1%, до 61 трлн рублей. К концу года совокупный прирост за год составит 20%.
Как указали в ВТБ, россияне в основном хранят деньги в рублях, к этому создают стимул высокие ставки по вкладам. В первом полугодии объем средств клиентов в рублях составит более 57 трлн рублей, к концу года — 65 трлн рублей. При этом к концу года доля валютных вкладов снизится до 6%.
Кроме того, за первые полгода россияне получат около 4 трлн рублей доходов с процентов по вкладам. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2025 год процентные доходы жителей страны по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей.
«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас — скорее инвестицией в будущее», — сказал Брейтенбихер.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.
Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.
Участие в форуме подтвердили 20000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
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