«Вкусно — и точка» работает над созданием постного и халяльного меню

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал он.
«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 65 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald’s, возобновила работу заведений по всей России. В настоящее время сеть насчитывает более 930 предприятий общественного питания.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.