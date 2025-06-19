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«Вкусно — и точка» работает над созданием постного и халяльного меню

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» работает над созданием постного и халяльного меню для своих заведений, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании Олег Пароев.

Источник: Агентство «Москва»

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал он.

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 65 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald’s, возобновила работу заведений по всей России. В настоящее время сеть насчитывает более 930 предприятий общественного питания.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.