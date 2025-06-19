«Вкусно — и точка» работает над созданием постного и халяльного меню

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал он.