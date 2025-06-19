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В Сбере ожидают снижения ключевой ставки до 10% к 2027 году

Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки Банка России до 10% годовых к июню 2027 года. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Reuters

«Наш текущий базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки до 10% в июне 2027 года», — заявил он ТАСС.

По словам банкира, оживление инвестиционного кредитования в России возможно при ключевой ставке на уровне 12−14%.

«Начало устойчивого фронтального роста инвестиций возможно во второй половине 2027 года. Полагаю, что оживление инвестиционного кредитования мы увидим уже при ставке 12−14%», — отметил Попов.

Он также подчеркнул, что инвестиционная доходность (ROIC) у российских компаний-лидеров редко превышает 15%. Для формирования добавленной стоимости бизнесом, средневзвешенная стоимость капитала, включая собственные и заемные средства, должна находиться ниже этого уровня.

В этих условиях, как пояснил Попов, безрисковая ставка — доходность долгосрочных государственных облигаций — должна составлять 11−12%, что соответствует ключевой ставке не выше 10%.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

Как отмечал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами — от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям.

Участие в форуме подтвердили 20 000 представителей из 140 стран и территорий. В прошлом году в ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На площадке форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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