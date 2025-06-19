В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
«Ставки на кредиты постепенно снижаться будут, это прямое следствие снижения ключевой ставки», — заявил он.
«Но сейчас 20% (ставка ЦБ — ред.) — это не то снижение, которое существенно влияет на экономику — это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше», — отметил Ведяхин.
По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. «А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования», — добавил он.
«В части юридических лиц, хотя банковское кредитование сейчас стагнирует, но можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться», — считает Ведяхин.
По мнению топ-менеджера, 10−15% — это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12−15% — это максимальный уровень ставки, на котором бизнесмен более-менее себя еще может чувствовать. «Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.