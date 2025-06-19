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В России с 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, произведут очередной перерасчёт страховой пенсии.

Источник: РИА "Новости"

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости сообщил, что с 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, произведут очередной перерасчёт страховой пенсии.

При пересмотре размера выплат учтут:

• страховые взносы, перечисленные работодателем за минувшие 12 месяцев;

• дополнительный стаж, заработанный за тот же период.

До этого сообщалось, что доходы российских домохозяйств растут, но люди этого не чувствуют.

Благодаря этому у работающих пенсионеров увеличится количество пенсионных коэффициентов. Однако, по словам эксперта, прибавка окажется незначительной: максимально она может достигнуть примерно 437 рублей.

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