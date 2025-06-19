В МВД назвали число прибывших в 2024 году в Россию мигрантов

В 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Такое число на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает РИА Новости.