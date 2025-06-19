В Госдуме разъяснили, на какие переводы распространятся новые ограничения

«Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник. Это не означает, что переводы между друзьями, родственниками или даже по бытовым договоренностям окажутся под автоматическим надзором. Конечно, нет», — подчеркнул Алексей Говырин.