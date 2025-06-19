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В Госдуме разъяснили, на какие переводы распространятся новые ограничения

Новые ограничения в отношении операций по банковским картам не будут распространяться на обычные переводы, заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что с 1 июня могут приостановить частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений.

На этом фоне депутат объяснил Life, что изменения призваны бороться с преступными схемами. Росфинмониторинг может приостанавливать сомнительные операции на срок до 10 дней, если они связаны с преступными доходами. Однако добросовестные операции они не затронут.

«Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник. Это не означает, что переводы между друзьями, родственниками или даже по бытовым договоренностям окажутся под автоматическим надзором. Конечно, нет», — подчеркнул Алексей Говырин.

Кроме того, переводы между банковскими картами или через Систему быстрых платежей (СБП) с полной идентификацией остаются без ограничений, отметил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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