Российские селлеры пожаловались на потребительский терроризм

В то же время самой острой проблемой для селлеров участники опроса назвали рост комиссий и других платежей со стороны площадок — ее отметили 24% опрошенных. На третьем месте — непредсказуемость правил и условий работы (16%), когда тарифы, логистика и политика продвижения могут измениться без предварительного уведомления. Также в списке трудностей — высокая конкуренция (14%), давление со стороны скидок и акций (9%) и проблемы с логистикой (8%).